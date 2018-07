Berlin Immer mehr Verbraucher greifen zu fair gehandelten Produkten. 2017 Jahr gaben sie in Deutschland 1,47 Milliarden Euro für Produkte aus fairem Handel aus, wie der Dachverband Forum Fairer Handel in Berlin mitteilte. Dies sei 13 Prozent mehr als 2016. Binnen zehn Jahren habe sich der Umsatz im fairen Handel verfünffacht, so Geschäftsführer Manuel Blendin.

Gut 18 Euro pro Kopf gaben die deutschen Verbraucher 2017 durchschnittlich für fair gehandelte Nahrungsmittel, Textilien und Handwerksprodukte aus. Das waren zwei Euro mehr als im Vorjahr.

Laut einer aktuellen Umfrage von 2018 kaufen mittlerweile 69 Prozent der Verbraucher fair gehandelte Produkte, davon 23 Prozent regelmäßig. Noch 2009 griffen nur 44 Prozent der Befragten zu fairen Produkten, davon neun Prozent regelmäßig. Trotzdem liegt der Anteil des fairen Handels am deutschen Gesamthandelsumsatz laut Blendin weiterhin bei unter einem Prozent.

Mit 1,18 Milliarden Euro habe das Fairtrade-Produktsiegel den größten Anteil zum Gesamtumsatz des fairen Handels beigetragen (2016: 1,05 Milliarden Euro), sagte Blendin. Es gibt mehrere Kennzeichen und Siegel für Produkte, deren Anbieter besonderen Wert auf gerechte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen vor Ort in den Herkunftsländern legen. Der Begriff „fair“ ist rechtlich aber nicht geschützt. Der Verband erkennt nur bestimmte Partner an. Die Produkte gehen in verschiedene Kanäle – auch „Weltläden“ in der Region wie etwa in Oldenburg.

Spitzenreiter unter allen fair gehandelten Produkten ist Kaffee mit einem Umsatzanteil von 34,3 Prozent am fairen Handel (Anteil am deutschen Gesamtkaffeemarkt: 4,8 %).

Mengenmäßig liegen dagegen mit einem Absatz von 94 256 Tonnen Südfrüchte (plus 22 Prozent) auf dem ersten Platz der fair gehandelten Produkte. Bei der fairen Schokolade wuchs der Absatz um 21 Prozent auf 2719 Tonnen.

Die Vorstandsvorsitzende des Forums Fairer Handel, Andrea Fütterer, forderte, noch stärker gegen die Ursachen des ungerechten Welthandels zu wirken. Kaffeebauern etwa bräuchten fairen Konsum, aber etwa auch Steuerbefreiung für fairen Kaffee.