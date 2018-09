Oldenburg

Vorfall Auf Oldenburger Stadtfest Keine Strafe für betrunkenen Vater von Fünfjährigem

Der Junge musste die Nacht in Obhut des Jugendamtes verbringen, nachdem eine Streife ihn leicht bekleidet gegen Mitternacht aufgegriffen hatte. Das Amt werde sich die Situation in der Familie jetzt sicher genau anschauen, so die Polizei.