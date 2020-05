Kurzarbeit geht in die Milliarden

Berlin Die Kosten für die Kurzarbeit könnten am Ende des Jahres bei mehr als 30 Milliarden Euro liegen, so Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA). „Der Bund müsste dann aushelfen“, sagte er im Interview mit dem „Tagesspiegel“. Ausgezahlt habe die BA bislang lediglich 2,5 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld. Dass diese Summe noch relativ niedrig sei, liege daran, dass viele Firmen noch nicht abgerechnet hätten.

