Leichtere Einreise für Erntehelfer

Berlin Dringend benötigte ausländische Saisonkräfte für die Landwirtschaft können wieder leichter nach Deutschland kommen – es gelten aber weiter strenge Schutzvorgaben wegen der Corona-Pandemie. Von Dienstag (16. Juni) an können Erntehelfer aus EU-Ländern auch auf dem Landweg und „ohne die bisherigen Beschränkungen“ einreisen, legt ein am Mittwoch vorgestelltes Konzept von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) fest. Die neuen Regelungen, die nun bis Jahresende gelten, schafften Planungssicherheit für Landwirte und eine gute Versorgung für Verbraucher.

Die geänderten Bestimmungen folgen auf eine Sonderlösung, die am Montag endet. Sie hatte trotz allgemeiner Beschränkungen an den deutschen Grenzen in der Corona-Krise die Einreise von bis zu 80 000 Saisonkräften im April und Mai per Flugzeug ermöglicht. Das Kontingent wurde aber nicht ausgeschöpft – bis 3. Juni kamen 39 000 Saisonkräfte. Damit verbunden sind Vorgaben zum Gesundheitsschutz wie Quarantäneregeln.

