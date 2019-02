LNG-Terminal: Kooperation möglich?

Berlin Beim möglichen Bau eines LNG-Terminals in Niedersachsen spricht sich Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) für eine Zusammenarbeit der Standorte Wilhelmshaven und Stade aus. „Ich gehe davon aus, dass die Standorte kooperieren könnten“, sagte Althusmann dem Regionalmagazin Hallo Niedersachsen.

Beide Häfen verfügten über das notwendige Potenzial für einen LNG-Standort, allerdings mit unterschiedlicher Ausrichtung. So sei Wilhelmshaven eher für die nationale Versorgung mit verflüssigtem Erdgas geeignet, Stade könne sich regional aufstellen, erklärte er.

Bislang gelten Wilhelmshaven und Stade als Konkurrenten um Bundesfördergelder. An beiden Standorten haben sich Investorenkonsortien gebildet, die ein LNG-Terminal bauen wollen. Ebenfalls im Rennen ist ein Projekt in Brunsbüttel. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigte am Dienstag an, er halte die Förderung zweier Standorte für wahrscheinlich.