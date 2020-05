Corona-Krise: Manchen Flüchtlingen fehlt nun Sprachschulung

Berlin /Lohne Die Corona-Pandemie führt bei vielen Betrieben nicht nur zu wirtschaftlichen Einbußen, sondern hat auch negative Auswirkungen auf die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Flüchtlingshintergrund. Darauf hat jetzt das Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ hingewiesen. Mehr als ein Drittel aller Unternehmen müssten die Investitionen zurückschrauben. In diesem Umfeld seien die Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten eine noch größere Herausforderung als ohnehin schon.

Dr. Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DIHK: „Bei geflüchteten Menschen in Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung hängt vom Arbeitsplatz auch der befristete Aufenthalt in Deutschland ab, sodass hier eine noch größere Verunsicherung mit einer solchen Entwicklung verbunden ist.“ Das erschwere auch für die betroffenen Betriebe die Situation.

Bei Abbruch oder Verlust der Ausbildung hat ein Geflüchteter, der sich in Ausbildungsduldung befindet, einmalig sechs Monate Zeit für die Suche eines neuen Ausbildungsplatzes, ohne dass seine Duldung erlischt. Geflüchtete mit einer Beschäftigungsduldung haben nach Verlust dieser Arbeitsstelle drei Monate Zeit, einen neuen sozialversicherungspflichtigen Job zu finden.

Zwar sind aktuell aufgrund der Einschränkungen rund um Covid-19 die Asylverfahren und entsprechend auch Abschiebungen ausgesetzt, doch inwieweit die gesetzlich geregelte Frist in der aktuellen wirtschaftlichen Situation zur Suche einer neuen Ausbildungs- oder Arbeitsstelle reicht und wie viele Menschen in Duldung dabei von einer Abschiebung bedroht sind, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen.

Ulla Kampers, Personalleiterin der Nordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG in Lohne (Kreis Vechta), sieht derzeit vor allem den ausbleibenden Sprachunterricht als Problem. Sie beschäftigt aktuell zwei Menschen mit Fluchthintergrund – einen Afghanen in Ausbildung und einen Syrer, der die Ausbildung im Unternehmen bereits erfolgreich abgeschlossen hat und nun als Fachkraft tätig ist: „Das größte Problem für unseren Auszubildenden mit Fluchthintergrund ist, dass er derzeit weder Berufsschul- noch Sprachunterricht erhält. Bis zu seinen Prüfungen im Sommer muss er also viel nachholen, eine höchst ambitionierte Aufgabe für die Flüchtlinge, die auch noch Sprachprobleme haben.“

Doch trotz Schwierigkeiten sieht sie auch die Chancen für die Zukunft: „Die Krise hat durchaus auch positive Effekte. Wir rücken – wenn auch nicht im physischen Sinne – näher an unsere Mitmenschen heran, insbesondere an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Beide Seiten arbeiten daran, die Sorgen des anderen zu berücksichtigen. Ich bin guter Dinge, dass wir auch diese Krise in den Griff bekommen.“