Lotto „6 aus 49“ wird teurer

Berlin Ab Herbst 2020 soll der Preis beim klassischen Lottospiel „6 aus 49“ für ein Tippfeld auf 1,20 Euro steigen, wie die Nachrichtenagentur dpa aus sicherer Quelle erfahren hat. Bislang kostete ein Feld für die Ziehungen am Samstag und Mittwoch 1 Euro. Durch die Preissteigerung um 20 Prozent soll das Spiel aufgewertet werden. Nach dpa-Informationen soll bereits bei sechs richtig angekreuzten Zahlen deutlich häufiger ein Gewinn in Millionen-Höhe möglich sein. Bislang war noch die richtige Superzahl notwendig. Zu dem Preis für ein Feld kommt je nach Landeslotterie bei der Abgabe in der Annahmestelle eine Bearbeitungsgebühr dazu.

Weitere Änderung: Der Jackpot soll nicht mehr nach der 13. Ziehung automatisch ausgeschüttet werden, sondern erst wenn die Grenze von 45 Millionen Euro erreicht ist.