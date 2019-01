Berlin Flugreisenden drohen vorerst keine Warnstreiks an deutschen Flughäfen mehr. Für das private Sicherheitspersonal haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft in der Nacht zum Donnerstag auf einen Tarifkompromiss verständigt. Die Mitarbeiter bekommen jährlich 3,5 bis 9,77 Prozent mehr Geld. „Das ist ein großer Erfolg“, sagte „Verdi“-Vorstandsmitglied Ute Kittel am Donnerstag. „Das führt für die Beschäftigten zu saftigen Lohnerhöhungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen.“

Die Sicherheitsmitarbeiter hatten in mehreren Warnstreiks große Teile des Flugverkehrs lahmgelegt. Vor allem der jüngste Warnstreik vergangene Woche am größten deutschen Flughafen in Frankfurt und sieben anderen Airports hatte den Luftverkehr schwer getroffen.

Passagiere werden die höheren Gehälter für das Sicherheitspersonal mit höheren Ticketpreisen bezahlen müssen. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft erklärte am Donnerstag, der Abschluss führe zu einer Verteuerung des Luftverkehrs in Deutschland.

„Was wir nun brauchen, sind deutliche Fortschritte bei Automatisierung und Effizienzsteigerung der Kontrollen“, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. „Denn eine Verdoppelung der Kosten an den Sicherheitskontrollen seit 2010, aber eine Effizienz nur halb so groß wie in europäischen Nachbarländern – das zeigt, dass es so in Deutschland nicht weitergehen kann.“

An die Stelle regionaler Tarifverträge für das Sicherheitspersonal tritt nun ein bundesweiter Abschluss mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen für rund 23 000 Beschäftigte. Er sieht Erhöhungen in drei Schritten vor, jeweils zum 1. März 2019, zum 1. Januar 2020 und zum 1. Januar 2021. Der Vertrag gilt für drei Jahre.

„Mit dieser Struktur schaffen wir es, die Entgeltgruppen in den Bundesländern in den nächsten Jahren anzugleichen“, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Reinhard Friebertshäuser. Es geht um drei Berufsgruppen, je nach Aufgabe.