Berlin Der Bund hält trotz Millionenkosten daran fest, in einigen Jahren am neuen Hauptstadtflughafen „BER“ ein Regierungsterminal zu errichten. Das machte das Bundesfinanzministerium deutlich. Berlin und Brandenburg hatten vorgeschlagen, stattdessen ein bestehendes, neues Abfertigungsgebäude zu nutzen. Dazu verwies ein Ministeriumssprecher jetzt auf eine Stellungnahme der Bundesregierung.

„Das Thema wurde zwischen den Beteiligten beraten. Im Ergebnis wurde eine Umplanung abgelehnt“, heißt es darin. „Um den international üblichen protokollarischen Anforderungen gerecht zu werden, ist für das Empfangsgebäude als Visitenkarte der Bundesrepublik (...) eine angemessene repräsentative Gestaltung vorgesehen.“

Dabei steht in Schönefeld schon ein Neubau für Regierungsmitglieder und Staatsgäste bereit – eine Zwischenlösung, gedacht für die Zeit bis das endgültige Regierungsterminal fertig ist. Denn das kann wegen der Verzögerungen und Platzprobleme am BER erst später gebaut werden. Man geht von 2021/2022 aus. Das Interimsterminal ist fertig, äußerlich schlicht, für ca. 70 Mio. Euro.

Der Bund will dort einziehen, wenn der Großflughafen wie geplant im Herbst 2020 in Betrieb geht. Bis dahin checken Staatsgäste weiter am Flughafen Tegel ein.