Luftfahrtmesse ILA soll stattfinden

Berlin Nach dem Ausfall der Reisemesse ITB droht in Berlin momentan keine weitere Absage einer Leitmesse wegen des Coronavirus. Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) soll im Mai stattfinden, sagte ein Messesprecher. Das Interesse der Aussteller sei groß, es gebe so viele Anmeldungen wie bei der letzten Ausgabe der Messe vor zwei Jahren. „Wir werden über 1000 Aussteller und 50 Konferenzen haben“, sagte der Sprecher. Die ILA ist vom 13. bis 17. Mai auf dem Messegelände in Selchow am Rande des neuen Hauptstadtflughafens BER geplant.