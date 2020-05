Lufthansa: Weitere Ziele

Berlin Die Lufthansa hat mitten in Verhandlungen um Staatshilfen Pläne für eine Ausweitung des Flugangebots ab Juni konkretisiert. Demnach sollen ab der zweiten

Junihälfte aus Frankfurt rund 20 Ziele wieder angeflogen werden – darunter Heraklion (Kreta), Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga. Mallorca soll ab Mitte Juni deutlich häufiger angeflogen werden, sagte ein Sprecher.

Europas größter Luftverkehrskonzern will dann Ende Juni in der Gruppe wieder 1800 Verbindungen pro Woche fliegen. Das sind etwa 14 Prozent des vor Corona geplanten Programms. Erreicht werden sollen dann 106 Ziele in Deutschland und Europa sowie 20 Langstrecken-Destinationen. Das entspricht einem guten Drittel des ursprünglichen Netzes.

