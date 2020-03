Maßnahmenpaket: Impfung gegen den drohenden Corona-Crash

Berlin Nach sieben Stunden hartem Ringen im Kanzleramt in Berlin war es geschafft. Die Große Koalition einigte sich auf ein Multimilliarden-Paket, um die deutsche Wirtschaft vor den Corona-Krisenfolgen und einer möglichen Rezession zu bewahren. Fakten zum Koalitionsausschuss:

• Schutz vor

der Corona-Krise

Den Kern der Corona-Krisenbekämpfung der Regierungskoalition stellen Verbesserungen und niedrigere Hürden bei der Kurzarbeit dar. Firmen, denen als Folgen der Infektion Geschäfte wegbrechen, sollen damit veranlasst werden, auf Entlassungen zu verzichten. Bei Kurzarbeit übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des Verdienstausfalls von Arbeitnehmern, wenn die nicht mehr voll beschäftigt werden können. Nun sollen den Arbeitgebern vorübergehend zudem die Sozialbeiträge auf ausgefallene Arbeitsstunden komplett erstattet werden. Auch sollen Betriebe Kurzarbeit schon dann nutzen können, wenn für lediglich zehn Prozent der Beschäftigten Arbeit knapp wird. Ebenfalls der Bekämpfung von Corona-Folgen dienen Liquiditätshilfen und andere Unterstützungen für Betriebe, die nicht beziffert wurden.

• Investitionsoffensive als Flankierung

Stärker auf die generelle Schwäche der deutschen Konjunktur ausgerichtet ist ein Paket von Zusatzinvestitionen in der Größenordnung von 12,4 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre. Schon für das laufende Jahr hat der Bund seine Ausgaben für diesen Posten mit knapp 43 Milliarden Euro für 2020 auf Rekordniveau gebracht. Allein acht Milliarden Euro des zusätzliches Geldes soll in Infrastruktur-Projekte fließen, daneben in den Wohnungsbau sowie die Zukunftsbereiche Digitalisierung und die Förderung der Künstlichen Intelligenz.

• Im Steuerbereich

eher Kleinteilig

Entgegen den Forderungen aus der Union nach umfangreichen Steuerentlastungen für die Firmen beschloss die Koalition in diesem Bereich eher einen Feinschliff. So sollen digitale Wirtschaftsgüter künftig rascher abgeschrieben werden können – was den Firmen kurzfristig mehr Geld in den Kassen belässt. Personengesellschaften, also das Gros der mittelständischen Betriebe, erhalten die Möglichkeit, bald wie Aktiengesellschaften besteuert zu werden, also Körperschaftssteuer zu zahlen und so bei der Gewerbesteuer entlastet zu werden. Den Entlastungseffekt schätzen Experten auf eine kleinere einstellige Milliardenzahl. Wichtig, aber schwierig: Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden.

• Nicht beschlossen,

aber auf der AGenda

Nicht beschlossen, aber auf der Agenda bleiben zentrale Vorschläge von Union und SPD. Das betrifft die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, wie sie die Union will, wie das von der SPD geforderte Vorziehen der Teilabschaffung.

• Bundesregierung

am Zug am Zug

Bei der Umsetzung des beschlossenen Pakets ist nun die Bundesregierung am Zug. Sie habe einen „Arbeitsauftrag“ erhalten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld könnten schon im April Wirklichkeit werden.