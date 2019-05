Berlin Der Medienkonzern Axel Springer will sich den US-Finanzinvestor KKR an Bord holen und mit einem solchen Milliardendeal das Wachstum vorantreiben. Der Vorstand sowie die Großaktionärin Friede Springer verhandeln mit der US-Beteiligungsgesellschaft über eine „mögliche strategische Beteiligung“, teilte Springer am Mittwochabend in Berlin mit.

Der bisherige Verhandlungsstand sehe vor, dass KKR zusammen mit Beteiligungsgesellschaften von Verlegerin Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner ein Kaufangebot für die restlichen Springer-Aktien vorlegt. Friede Springer, die von ihr gehaltene Großaktionärin Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co sowie Vorstandschef Döpfner beabsichtigten nicht, ihre Aktien im Rahmen der Transaktion zu veräußern. Axel Springer war zuletzt an der Börse rund fünf Milliarden Euro wert. Die Familie des „Bild“- und „Welt“-Gründers Axel Springer hält eine Mehrheit an dem Unternehmen.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass das Ziel der Rückzug des Konzerns von der Börse sei. Dazu gab es keine Aussagen.