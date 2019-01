Berlin Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten ist nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin 2018 weiter gestiegen. In den 200 umsatzstärksten Unternehmen waren demnach 26,9 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder Frauen, gut zwei Prozentpunkte mehr als 2017. In den Vorständen lag der Frauenanteil bei 9,0 Prozent nach 8,1 Prozent 2017. „Viele Unternehmen sind auf einem guten Weg, wenn es um mehr Frauen in Aufsichtsräten geht. Andererseits tun die meisten jedoch nicht mehr als nötig“, so DIW-Expertin Elke Holst.