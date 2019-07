Mehr Geld für Bankangestellte

Berlin In der fünften Tarifrunde für die 200 000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft „Verdi“ auf ein Ergebnis geeinigt. Wie „Verdi“ mitteilte, sollen die Entgelte in zwei Stufen um insgesamt 4,0 Prozent steigen. „Nach fünf Verhandlungsrunden mit 45 Verhandlungsstunden haben wir ein umfangreiches Gesamtpaket ausgehandelt, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem letzten Arbeitgeberangebot darstellt“, so „Verdi“-Verhandlungsführer Christoph Meister.