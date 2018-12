Berlin Wachsende Einwohnerzahlen in den Städten lassen die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen weiter steigen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet 2018 mit 10,38 Milliarden Kundenfahrten – ein weiterer Rekord, aber nur 0,6 Prozent mehr als 2017, wie der Verband am Wochenende mitteilte. 2017 hatte der Zuwachs bei 1,5 Prozent gelegen, davor bei 1,7 %.