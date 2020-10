Mehr Medikamente per Versand

Berlin In der Corona-Krise hat der ohnehin wachsende Versandhandel mit Medikamenten aus Sicht von Marktexperten noch einmal deutlich zugelegt. Um mindestens zwei Prozentpunkte sei der Anteil der Versandapotheken am gesamten Apothekenmarkt in den vergangenen Monaten gestiegen, sagte Thomas Heil vom klinischen Auftragsforschungsinstitut IQVia in Berlin. Damit liege der Anteil aktuell bei rund 18 Prozent. Frank Elvers vom Institut DatamedIQ bezifferte ihn gar auf mehr als 20 Prozent.