Mehr Tempo bei Tierwohl-Initiative

Berlin In deutsche Supermärkte soll mehr Fleisch aus besserer Tierhaltung kommen – und für die Kunden auch klarer zu erkennen sein. Die „Initiative Tierwohl“ von Landwirtschaft und Handel, die höhere Standards im Stall aus einem Branchenfonds honoriert, weitet ihre Aktivitäten auch mit mehr Kontrollen aus. Der geschäftsführende Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) warb am Donnerstag vor Beginn der Grünen Woche in Berlin für Tempo bei der Einführung eines „Tierwohl-Labels“ im Fall einer neuen Regierung von Union und SPD.