Mehrheit will 250-Euro-Bußgeld für Maskenmuffel

Berlin Die Mehrheit der Deutschen ist für ein bundeseinheitliches Bußgeld von 250 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht. Rund zwei Drittel befürworten eine entsprechende Regelung voll und ganz (44 Prozent) oder eher (24), geht aus einer am Dienstag veröffentlichten YouGov-Umfrage hervor. Mehr als ein Viertel der Befragten (27) lehnen die Strafmaßnahme eher (13) oder voll und ganz (14) ab. Fünf Prozent machten keine Angabe. In Niedersachsen müssen Maskenverweigerer mit einem Bußgeld von 100 bis 150 Euro rechnen, in Bayern sind es bereits 250 Euro.