Berlin Deutschland hinkt beim Mindestlohn hinterher. Eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), das zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gehört, kommt zu dem Ergebnis, dass der Mindestlohn in Deutschland mit 9,35 Euro pro Stunde niedriger liegt als in vergleichbaren westeuropäischen Staaten. Auch steige der Mindestlohn hierzulande langsamer als in anderen Ländern.

Vor fünf Jahren hat Deutschland eine gesetzlich festgeschriebene Lohnuntergrenze eingeführt. Europaweit zogen die Mindestlöhne zu Anfang dieses Jahres stark an. Die Studienautoren vermuten, dass sich der Trend fortsetze. „2020 könnte in Europa das Jahr des Mindestlohns werden“, schreibt Thorsten Schulten vom WSI. Die EU-Kommission plant zurzeit, eine EU-weite Regelung einzuführen. Fakten zur Studie:• Die Mindestlöhne im Vergleich: Deutschland hat in der EU den sechsthöchsten Mindestlohn und liegt damit im oberen Drittel. Allerdings fällt die Bundesrepublik hinter westeuropäischen Wirtschaftsnationen zurück. Am höchsten ist der Mindestlohn mit 12,38 Euro pro Stunde in Luxemburg, darauf folgt Frankreich mit 10,15 Euro. Auch in Irland und den Benelux-Staaten liegt der Mindestlohn höher.

Die skandinavischen Länder tauchen in der Rangliste nicht auf, da es dort keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Ebenso verzichten die EU-Länder Italien, Zypern und Österreich auf eine gesetzliche Lohnuntergrenze. Deutlich niedriger als hierzulande ist der Mindestlohn in Spanien mit 5,76 Euro. Schlusslicht in der EU ist Bulgarien. Dort liegt der Mindest-Stundenlohn bei nur 1,87 Euro. Die Mindestlöhne in Europa sind zuletzt stark gestiegen – um sechs Prozent. Der deutsche Mindestlohn erhöhte sich um 1,7 Prozent, und damit geringer als im EU-Schnitt. Fast alle EU-Staaten mit Lohnuntergrenze haben diese zu Anfang 2020 erhöht. Am stärksten stieg der Mindestlohn mit 15,6 Prozent in Polen. • Die Diskussion um eine angemessene Höhe: Experten sehen einen Mindestlohn als angemessen, der auf dem Niveau von 60 Prozent des Mittleren Einkommens eines Landes liegt. In Deutschland müsste der Mindestlohn demnach bei etwa 11,50 Euro liegen, erläuterte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, im Gespräch mit unserem Berliner Büro. Ein Verdienst unter dieser Grenze gilt als armutsgefährdend. Eine Beschäftigung zum aktuellen Mindestlohn, seit Anfang des Jahres 9,35 Euro pro Stunde, garantiert auch nach 40 Jahren Vollzeitarbeit keine Rente über der Grundsicherung. „Eine Erhöhung des Mindestlohns in Deutschland ist sinnvoll, aber man muss auch die damit verbundenen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigen“, sagte Fratzscher. • Die Kritik: Arbeitgeber stellen sich gegen eine starke Mindestlohnerhöhung. In den vergangenen Jahren hätte Deutschland eine außerordentlich gute Arbeitsmarktentwicklung gehabt, sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die Bewährungsprobe werde erst noch kommen, wenn die Konjunktur schwächele. Auch die FDP warnt vor einem zu hohen Mindestlohn, da dieser zum Abbau von Arbeitsplätzen führen könne.