Mittel zur Betäubung von Ferkeln

Berlin Für die umstrittene Kastration von Ferkeln sollen Bauern das Narkosemittel Isofluran nutzen können. Die nun erfolgte Zulassung durch das zuständige Bundesamt sei ein „wichtiger Schritt“, um der Anforderung der Schmerzausschaltung nachzukommen, sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU). Damit stehe eine Option zur Verfügung, für deren Anwendung sie „zeitnah“ die notwendige Verordnung vorlegen wolle. Isofluran ist ein Inhalations-Narkotikum, das geschulte Landwirte mit einem Sachkundenachweis künftig selbst anwenden dürfen sollen.

Hintergrund ist, dass der Bundestag das zum 1. Januar 2019 greifende Verbot der betäubungslosen Kastration von Ferkeln um zwei Jahre verschoben hat. Angesichts einer schon fünf Jahre laufenden Übergangsfrist steht sie bei Tierschützern in der Kritik.

In Deutschland werden Ferkel ohne Betäubung kastriert. So soll vermieden werden, dass Fleisch von Ebern einen strengen Geruch und Beigeschmack bekommt. In der Schweiz, wo die Betäubung von Ferkeln bei der Kastration schon seit 2009 vorgeschrieben ist, wird Isofluran regulär eingesetzt. Tierärzte sehen die Anwendung durch Laien aber kritisch.