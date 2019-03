Berlin Trotz Zugausfällen und Verspätungen haben 2018 so viele Reisende wie noch nie den Fernverkehr der Deutschen Bahn genutzt. Rund 148 Millionen Fahrgäste reisten mit Fernverkehrszügen und damit vier Prozent mehr als noch 2017, teilte der bundeseigene Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Der neue Wert sei zum vierten Mal in Folge gestiegen. Der Gewinn ist 2018 dennoch deutlich zurückgegangen. Auch wegen des wachsenden Schuldenbergs und der dafür fälligen Zinsen sackte das Jahresergebnis um fast 30 Prozent auf 542 Millionen Euro ab. Zugleich erzielte die Bahn im Geschäftsjahr 2018 einen höheren Umsatz von 44,02 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 3,1 Prozent (2017: 42,7 Mrd. Euro).

Bahnchef Richard Lutz gab sich bei der Vorstellung der Jahreszahlen optimistisch. „2019 werden wir im Fernverkehr erstmals über 150 Millionen Reisende begrüßen dürfen“, sagte er.

Die Bahn sieht keine weiteren Kostensteigerungen beim umstrittenen Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Entsprechende Berichte seien Spekulation und hätten mit der Wirklichkeit nichts zu tun, so Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. „Der Bericht, der gestern im Aufsichtsrat vorgelegt wurde, macht deutlich, dass wir nach wie vor den Gesamtwertumfang einhalten.“ Diese Kostenprognose hatte die Bahn Anfang 2018 auf 7,7 Mrd. Euro erhöht. Hinzu kommt ein Risikopuffer von einer halben Milliarde Euro.