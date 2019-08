Berlin Die SPD will die bundeseigene Bahn zu neuen Unternehmenszielen verpflichten. Zugleich deutet sich in der schwarz-roten Koalition Streit über eine Lockerung der Schuldengrenze bei der Bahn an. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol forderte, Gewinndruck aus dem Unternehmen herauszunehmen.

Von Verkehrsminister An­dreas Scheuer (CSU) erwarte er im Herbst konkrete Vorschläge für ein gemeinsames Konzept von Bund und Bahn zu deren Verschuldung, sagte Bartol dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Dabei kann auch eine Lösung sein, dass wir übergangsweise aushalten, dass die Schulden der Deutschen Bahn AG weiter ansteigen.“

Die Union reagierte zurückhaltend. Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) sagte: „In der Koalition werden wir uns die Struktur des Bahnkonzerns genauer ansehen – einen Freibrief für höhere Schulden gibt es nicht so einfach.“ Bartol sagte, der geplante Verkauf der europäischen Bus- und Bahntochter Arriva werde wohl nicht reichen. Als akzeptierte Schwelle für die Schulden bei dem bundeseigenen Konzern gelten bisher rund 20 Milliarden Euro – im ersten Halbjahr 2019 waren es etwas mehr.

Der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel sagte: „Eine noch höhere Verschuldung des Bahnkonzerns mag zunächst die einfachste Lösung sein – aber sicher nicht die beste. Wir plädieren für den Verkauf der DB-Töchter Schenker und Arriva.“ Beide hätten noch nie nennenswert Gewinne ins Kerngeschäft der DB, nämlich die Eisenbahn in Deutschland, abgeführt.

Bei der Bahn gibt es einen Sanierungsstau: Viele Weichen, Gleise und Brücken sind marode, Knotenpunkte sind überlastet. Daneben geht es um den Aus- und Neubau von Strecken sowie eine weitere Elektrifizierung. Die Stärkung der Bahn ist auch ein wesentlicher Teil von Vorschlägen im Klimakabinett der Bundesregierung. Am 20. September soll es eine Grundsatzentscheidung über ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz geben.