Onlinebank N26 zieht viel Geld an

Berlin /München Die deutsche Smartphone-Bank N26 (Berlin) zieht großes Geld ausländischer Investoren an. Sie sicherte sich auf diese Weise nun 300 Millionen US-Dollar – und steigt damit in den Kreis der milliardenschweren Start-Ups (Gründerfirmen) auf. Die Gesamtbewertung des Fintech-Unternehmens sei im Zuge der Finanzierung auf 2,7 Milliarden Dollar gestiegen, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Nach der vorangegangenen Finanzierungsrunde hatte die Bewertung noch unter einer Milliarde Dollar gelegen.

Bei der aktuellen Finanzierung gehören zu den Investoren der staatliche Investmentfonds GIC aus Singapur und der amerikanische Wagniskapital-Fonds Insight Venture Partners. Bereits 2018 hatten u.a. der Versicherer Allianz und der chinesische Internet-Riese Tencent 160 Millionen Dollar in das Fintech-Unternehmen investiert.

Die Bank hat seit dem Start im Januar 2015 nach eigenen Angaben mehr als 2,3 Millionen Kunden in 24 europäischen Märkten gewonnen. In den vergangenen zwölf Monaten habe sich die Zahl der Kunden verdreifacht. Man hat mehr als 700 Mitarbeiter.