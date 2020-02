Berlin /München /Salzgitter Der unter hohen Schulden ächzende kanadische Bombardier-Konzern will seine Zugsparte verkaufen – an den Konkurrenten Alstom. Der französische TGV-Hersteller zeigt sich zuversichtlich, dass die EU-Wettbewerbshüter diesmal mitspielen – anders als bei der gescheiterten Fusion mit der Siemens-Bahnsparte. In den deutschen Werken von Alstom und Bombardier herrscht Unruhe.

Warum will Alstom die Bombardier-Sparte kaufen ?

Große Bahnhersteller in Europa bemühen sich schon länger um ein Zusammengehen, um dem global erstarkenden chinesischen Rivalen CRRC Paroli bieten zu können. Es sollte ein europäischer Champion entstehen. Eine Fusion von Alstom mit der Siemens-Sparte Mobility stoppte jedoch die EU-Kommission vor einem Jahr wegen Wettbewerbsbedenken. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire argumentiert auch jetzt, europäische „Champions“ seien wichtig, um gegen chinesische und amerikanische Konkurrenz bestehen zu können.

Wie sieht der geplante Deal von Alstom denn aus ?

Alstom will die komplette Bahnsparte des angeschlagenen Bombardier-Konzerns übernehmen. Der Kaufpreis soll sich auf 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro bewegen. Den Vollzug erwartet Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge für das Frühjahr 2021. Die Zahlung des Kaufpreises soll über Bargeld und neue Alstom-Aktien erfolgen. Der kanadische Pensionsfonds „Caisse des Dépôts et des Placements du Québec“ (CDPQ), der dem überschuldeten Bombardier-Konzern vor Jahren mit einer Finanzspritze geholfen hatte, soll seine Beteiligung von 32,5 Prozent an Bombardier Transportation gegen 18 Prozent an Alstom eintauschen und so größter Aktionär werden.

Warum ist der Deal auchfür Deutschland wichtig ?

Alstom und Bombardier sind in Deutschland mit mehreren Werken sowie mehr als 9000 Beschäftigten vertreten. Alstom betreibt in Salzgitter sein größtes Werk überhaupt. Die bundeseigene Deutsche Bahn ist ein Großkunde. Zur verkehrspolitischen Bedeutung gehört auch, dass mehrere Bahn-Anbieter auf Bombardierzüge warten. Das Unternehmen offenbarte zuletzt auch immer wieder Qualitätsmängel bei seinen Zügen, etwa den neuen Dopelstock-Intercitys. Die IG Metall ist um Jobs und Werke bei beiden Herstellern besorgt.

Wie steht es um diekartellrechtlichen Hürden ?

Es ist stark davon auszugehen, dass die Franzosen vorgefühlt haben in Brüssel. Die Hürden sind dennoch hoch. Vor allem für Regionalverkehrszüge sehen Experten Überschneidungen. Alstom hatte darauf verwiesen, dass sich der Deal von der früher geplanten Siemens-Fusion unterscheide.

Was könnten dieseUnterschiede sein ?

Als ein wesentlicher Punkt gilt die Krise beim verschuldeten Bombardier-Konzern. Der Druck zu verkaufen, Geschäft abzugeben und den Deal durchzuziehen, ist hoch, um Geld für den Schuldenabbau einzusammeln. Auflagen könnten also erfüllt werden.