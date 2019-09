Musterklage gegen VW vor Gericht

Berlin Rund vier Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals kommt die wohl größte Klage gegen Volkswagen vor Gericht. Am 30. September wird die Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen in Braunschweig erstmals verhandelt. Mehr als 430 000 Dieselfahrer haben sich angeschlossen – weitere könnten noch bis Ende nächster Woche beitreten, sagte Verbandsvorstand Klaus Müller in Berlin. „Unserer Meinung nach hat Volkswagen betrogen und muss deshalb zur Rechenschaft gezogen werden.“

Die Verbraucherzentralen ziehen stellvertretend für Hunderttausende Dieselfahrer vor Gericht – und tragen auch das Prozesskosten-Risiko. Um beizutreten, kann man sich auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz in ein Klageregister eintragen. Die Anwälte wollen notfalls bis zum Bundesgerichtshof gehen, sehen aber auch die Möglichkeit eines Vergleichs.