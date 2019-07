N26 wird das wertvollste Start-up

Berlin Die App-Bank N26 (Berlin) steigt mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar Euro in der jüngsten Finanzierungsrunde zum teuersten deutschen Start-up auf. Die junge Firma erweiterte die Kapitalrunde (weitere Finanzspritze durch Investoren) zugleich von 300 auf 470 Millionen Dollar. Das Geld soll für die internationale Expansion, den Ausbau des Teams sowie Produktinnovationen verwendet werden, wie N26 am Donnerstag mitteilte. Die Online-Bank geht gerade ein großes Projekt im US-Markt an.