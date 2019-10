Neue Sitze in ICE-Zügen

Berlin Die Deutsche Bahn baut in ICE-Züge ab März 2020 eine neue Generation von Sitzen ein. Bei deren Entwicklung sind die Einschätzungen von mehr als 5800 Bahnkunden eingeflossen, die die Sitze getestet haben, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch in Berlin mit. Insgesamt sollen bis Ende 2021 fast 60 000 der nach Bahn-Angaben bequemeren Sitze in ICE3- und ICE4-Züge eingebaut werden. Unter anderem sollen sich die Sitze durch weichere Rückenpolster und weichere Armlehnen auszeichnen sowie mehr Bewegungsfreiheit für Kopf und Schultern bieten, hieß es vonseiten der Bahn.