Nur noch ein Prozent Wachstum?

Berlin Die Wirtschaft in Deutschland wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) deutlich langsamer wachsen. Die Ökonomen senkten ihre Prognose am Mittwoch von 1,8 auf 1,0 Prozent. Für 2020 erwarten sie unverändert 1,8 Prozent. Der Industrieverband BDI rechnet für 2019 noch mit 1,2 Prozent – bisher waren es 1,5 Prozent. Verwerfungen im Außenhandel könnten die Wirtschaft „gefährlich nahe“ an die Nulllinie bringen, hieß es.