Berlin /Oldenburg Strom war für Privathaushalte in Deutschland noch nie so teuer wie in diesen Tagen. Im bundesweiten Durchschnitt koste eine Kilowattstunde Strom derzeit 29,42 Cent, teilte das Vergleichs- und Vermittlungsportal Verivox in Heidelberg mit. Auch das Portal Check24 aus München berichtete von einem Rekord beim durchschnittlichen Strompreis, der im März den siebten Monat in Folge gestiegen sei.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben laut Verivox etwa zwei Drittel der 826 Grundversorger in Deutschland die Preise erhöht – und zwar um durchschnittlich rund fünf Prozent. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden sind das Mehrkosten von rund 60 Euro im Jahr. Für April und Mai hätten weitere 62 Grundversorger Preiserhöhungen angekündigt.

Auch beim Gas müssen die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Der durchschnittliche Gaspreis für private Haushalte ist auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert. Für 20 000 Kilowattstunden musste ein Musterhaushalt von drei bis vier Personen laut Check24 im März 1263 Euro bezahlen. Eine ähnliche Verivox-Rechnung kommt auf 1220 Euro. Damit seien die Gaspreise innerhalb eines halben Jahres um fast zehn Prozent gestiegen. Einen ähnlich raschen Preisanstieg habe es zuletzt 2008 gegeben.

Ein Ende der Preisrunde ist vorerst wohl nicht in Sicht. „Dieser Anstieg wird sich auch in den kommenden Monaten weiter verfestigen“, erwartet Valerian Vogel von Verivox für die Entwicklung beim Strom. Auch Check24 geht bei der Grundversorgung „zunächst von weiter steigenden Strompreisen aus“. Auch beim Gas sollten die Verbraucher nicht mit Preissenkungen auf breiter Front rechnen, hieß es bei Check24.

Der Oldenburger Versorger EWE hatte seinen Strompreis zum Jahresbeginn nicht angehoben und plant auch in den nächsten Monaten keine Erhöhungen, wie er auf Anfrage unserer Zeitung betonte. „In der Grundversorgung bleibt der Preis für das Jahr 2019 auch weiterhin unverändert“, teilte eine Unternehmenssprecher auf Anfrage mit.

Das gleiche gelte „selbstverständlich“ auch für Produkte mit einer Preisgarantie (Fixprodukte) innerhalb der Laufzeit. Anders könne dies allerdings bei Neukunden aussehen. Hier passe EWE bei seinen Fixprodukten den Preis „auf Grundlage der Energiepreisentwicklungen“ quartalsweise an, sagte der Sprecher weiter.

Beim Gas hatte EWE dagegen im Februar die Preise um knapp elf Prozent erhöht. EWE-Vorstandschef Stefan Dohler hatte dies mit „deutlich gestiegenen Beschaffungskosten“ begründet. Für die kommenden Monate gelte nach Angaben des EWE-Sprechers das gleiche wie beim Strom – also unveränderte Preise in der Grundversorgung sowie bei Fixprodukten innerhalb der Laufzeit des Vertrages.

Auch beim Strom bekommen die Verbraucher mit Verzögerung die im vergangenen Jahr gestiegenen Beschaffungspreise der Versorger zu spüren. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur lag der Großhandelspreis für Strom im Durchschnitt des vergangenen Jahres um rund 30 Prozent über dem Durchschnittspreis für 2017.

In den vergangenen Monaten hat sich der Anstieg an der Strombörse allerdings verlangsamt und lag unter den Höchstwerten vom Herbst 2018.