Berlin /Oldenburg Die Bundesregierung sucht für einen schnelleren Aufbau eines flächendeckenden und kundenfreundlichen Ladenetzes für Elektroautos den Schulterschluss mit der Energiewirtschaft. „Unser Ziel ist, dass bald niemand in Deutschland noch sagt: „Ich kaufe mir kein E-Auto, weil ich nicht weiß, wie und wo ich es laden soll““, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag nach einem Spitzentreffen von Politik und Energiewirtschaft. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte: „Gemeinsam mit der Energiewirtschaft wollen wir den Menschen die Angst vorm Liegenbleiben nehmen und Vertrauen in die Technologie aufbauen.“

Ein flächendeckendes Ladenetz gilt als Voraussetzung für den Durchbruch von E-Autos auf dem Massenmarkt. In den kommenden Jahren sind deutlich mehr Elektroautos notwendig, damit die Hersteller strengere Klimavorgaben der EU einhalten können. Die Regierung hatte einen „Masterplan Ladeinfrastruktur“ vorgelegt, mit dem der Ausbau der Ladesäulen beschleunigt werden soll.

„Wir müssen einen Weg finden, wie wir schneller zu diesen Ladesäulen kommen“, so Scheuer. Dazu brauche es etwa kürzere Genehmigungszeiten. Die Förderprogramme habe die Bundesregierung auf den Weg gebracht, nun müsse die Umsetzung gelingen. „Wir brauchen mehr Ladeinfrastruktur und müssen sie ins Netz integrieren“, sagte Altmaier. „Außerdem muss das Laden nutzerfreundlich sein.“

Die Energiewirtschaft soll im kommenden Jahr einen Leitfaden für die Betreiber von Ladeinfrastruktur erstellen. Genehmigungsverfahren und Prozesse für den Netzanschluss sollen beschleunigt werden. Die Energiewirtschaft soll „Anwendungshilfen“ für Verteilernetzbetreiber zur Netzintegration der Elektromobilität erarbeiten.

Von einem „positiven Signal“, sprach EWE-Chef Stefan Dohler. Er begrüßte, dass die Bundesregierung Nutzerfreundlichkeit und Verbraucherbedürfnisse ins Zentrum der Ausbaupläne gestellt hat. „Wir brauchen Ladesäulen flächendeckend auf dem Land und in der Stadt“, sagte er. „Darüber hinaus sollte Laden kundenfreundlich sein, schnell und unkompliziert funktionieren, kurz: Elektromobilität muss einfach sein.“

Das Oldenburger Energieunternehmen betreibt nach eigenen Angaben zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Waydo das dichteste Ladenetz im Nordwesten. Das Unternehmen hat bislang rund 800 Ladepunkte errichtet. Bis 2020 will die EWE die Zahl auf rund 1000 erhöhen.