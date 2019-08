Berlin /Oldenburg /Emden Eine steigende Nachfrage nach Wohnimmobilien, ein starker Anstieg der Preise und eine wachsende Zahl von Haushalten, die sich zur Finanzierung ihrer Immobilien zunehmend verschulden: Es ist erst wenige Tage her, dass Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), vor einer Überhitzung des Immobilienmarktes in Europa gewarnt hat.

Doch wie sieht es im Nordwesten aus? Das Beratungshaus Empirica hat jetzt untersucht, in welchen Regionen in Deutschland eine Immobilienblase drohen könnte.

Ergebnis: In keiner einzigen Stadt und keinem Kreis im Oldenburger Land und Ostfriesland wird die Situation als „kritisch“ eingestuft. Diese höchste Risikostufe erreichen in Niedersachsen nur Salzgitter und der Kreis Stade. In den Städten Oldenburg und Emden sowie den Kreisen Ammerland und Cloppenburg bestehe allerdings eine „eher hohe“ Blasengefahr. In den übrigen Regionen wird das Risiko dagegen als „mäßig“ (Kreise Wesermarsch, Oldenburg, Vechta und Städte Wilhelmshaven und Delmenhorst) oder gering eingestuft.

Als Indikatoren für ihren „Blasenindex“ betrachtet Empirica etwa, wie viele Wohnungen in einem Gebiet pro 1000 Einwohner fertiggestellt werden und inwieweit der Kauf einer Eigentumswohnung mit dem regionalen Einkommen finanzierbar ist. Ein wichtiger Indikator ist auch das Kaufpreis-Miete-Verhältnis, also die Frage, wie oft die Jahresmiete gezahlt werden müsse, damit der Käufer den Kaufpreis wieder herausbekäme. Im Nordwesten klaffe dieses Verhältnis zurzeit vor allem in Wilhelmshaven und im Kreis Friesland auseinander.