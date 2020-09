Kostenloses WLAN in vielen Bahnhöfen

Berlin /Oldenburg /Emden Bahnkunden und Besucher können sich ab sofort an mehr als 100 Bahnhöfen in Deutschland kostenlos in ein neues WLAN-Netz der Deutschen Bahn einwählen. Wie ein Bahnsprecher am Mittwoch auf Anfrage erläuterte, gehören im Nordwesten die Bahnhöfe in Oldenburg, Emden, Leer und Bremen dazu. Das Angebot stehe zudem an vielen größeren Bahnhöfen, wie Hamburg, Köln und München, aber auch an kleineren Orten zur Verfügung. Bislang bot die Deutsche Bahn kostenloses Internet flächendeckend nur in Fernverkehrszügen an.