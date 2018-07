Berlin /Oldenburg Mehrere Tausend Mitarbeiter der Supermarktkette Real haben am Freitag nach Angaben der Gewerkschaft „Verdi“ die Arbeit niedergelegt. Damit protestierten sie gegen Einschnitte bei den Löhnen neueingestellter Mitarbeiter.

„Wir kämpfen für Löhne, von denen man leben kann“, sagte „Verdi“-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger in Berlin. Trotz der Streiks blieben aber alle Läden geöffnet, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Gewerkschaft hatte die rund 34 000 Beschäftigten der Supermarktkette Real für Freitag deutschlandweit zum Streik aufgerufen. Laut „Verdi“ beteiligten sich Mitarbeiter in rund der Hälfte der 281 Real-Filialen an den Streikaktionen, Demonstrationen und Kundgebungen.

Zu Protestaktionen kam es auch in Oldenburg und Bremen. In Oldenburg gingen nach „Verdi“-Angaben mehr als 100 Beschäftigte der beiden Real-Märkte in Oldenburg sowie der Standorte in Emden und Papenburg auf die Straße und machten ihrem Ärger in der Innenstadt mit Trillerpfeifen und Transparenten lautstark Luft. Arne Brix, Gewerkschaftssekretär aus Oldenburg, sprach von einer „richtig guten Beteiligung“ und einem „klaren Zeichen an den Arbeitgeber“.

In den vier Märkten, insbesondere am Standort Stubbenweg in Oldenburg, sei es zu „erheblichen Einschränkungen“ gekommen, hieß es bei „Verdi“. An diesem Samstag sollen die Protestaktionen fortgesetzt werden. In Bremen beteiligten sich am Freitag nach Gewerkschaftsangaben rund 200 Mitarbeiter der Supermarktkette aus Bremen und Niedersachsen an einer Kundgebung auf dem Bremer Marktplatz.

Auslöser für den Streik war die Entscheidung der Unternehmensleitung, sich aus den mit „Verdi“ vereinbarten Tarifverträgen zu verabschieden und stattdessen neu eingestellte Mitarbeiter nach einem Tarifvertrag mit der Gewerkschaft DHV zu bezahlen, der für das Unternehmen deutlich günstiger ist. Dies bedeute für die Betroffenen durchschnittlich 23 Prozent weniger Geld, betonte Nutzenberger und fügte hinzu: „Solche Löhne führen direkt in die Altersarmut der Beschäftigten.“