Verkehr: Automarkt schrumpft um ein Fünftel

Berlin /Oldenburg Die Deutschen kaufen in diesem Jahr ein Fünftel weniger Autos als noch 2019. Davon geht der Verband der Automobilindustrie (VDA) aus. „Wir erwarten für das Gesamtjahr 2020 ein Volumen von rund 2,9 Millionen Neuzulassungen“, teilte die Präsidentin Hildegard Müller am Donnerstag mit. Sie führte den Rückgang um 20 Prozent allein auf die Corona-Krise zurück. Im November lagen die Neuzulassungen mit 290 200 drei Prozent unter dem Vorjahreswert.

Kaufprämien wirken

Zuversicht ziehen die Hersteller nach Müllers Worten daraus, dass sich Elektroautos besser verkaufen. Dazu trugen auch höhere staatliche Prämien für Käufer bei. Jedes sechste Auto verlässt nach Branchenangaben die deutschen Werke mit einem Elek-tromotor unter der Haube.

Im Hinblick auf ein flächendeckendes und kundenfreundliches Ladenetz liege allerdings noch einiges im Argen. Um das Ziel von einer Million öffentlichen Ladepunkten bis 2030 zu erreichen, seien künftig rund 2000 neue öffentliche Ladepunkte pro Woche nötig, sagte Müller am Donnerstag bei einem Spitzentreffen von Bundesregierung und Wirtschaft. Aktuell würden aber nur rund 200 neue Ladepunkte im öffentlichen Bereich installiert.

Aktuell gibt es nach Branchenangaben etwas mehr 30 000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Das reicht aus Sicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) derzeit aus – aber was ist, wenn die E-Mobilität weiter so Fahrt aufnimmt?

Deswegen soll nun der Aufbau des Ladenetzes noch einmal beschleunigt werden. Konkrete Beschlüsse aber fehlten beim Spitzentreffen am Donnerstag. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigte an, sein Haus arbeite an einem einheitlichen und europaweit einsetzbaren Bezahlsystem für das spontane Laden an öffentlichen Stationen. Zentral sei, dass jeder unbürokratisch sein Auto aufladen könne.

EWE an Treffen beteiligt

Für die Oldenburger EWE, die ebenfalls an dem Spitzentreffen teilnahm, mahnte Technikvorstand Urban Keussen Investitionssicherheit für die Betreiber von Ladepunkten an. Zudem sei es beim Ausbau der Ladeinfrastruktur erforderlich, dass die Energie-Netz-Infrastruktur gleich mitwachsen dürfe.