Berlin /Papenburg /Aurich Wenn an diesem Mittwoch die Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin öffnet, wird vieles wie immer sein: An zahlreichen Ständen machen Veranstalter Lust auf die klassischen Erholungs-Ziele. Doch der Nordwesten trumpft bei dieser ITB mit einer ganz neuen Idee auf: Man will Touristen eine „Hightech-Route“ an der unteren Ems anbieten. Es geht um Industrie-Tourismus vom Feinsten.

Initiator ist die „Wachstumsregion Ems-Achse“. Das ist ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen, Kammern und Verbänden in Ostfriesland, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim.

Konkret geht es um „Betriebsbesichtigungen einzigartiger Industriestandorte im Nordwesten Deutschlands“, wie diese Zeitung vor Ort in Berlin erfuhr. Im Rahmen des Angebotes sollen die Meyer Werft (Papenburg), der Landmaschinen- und Fahrzeughersteller Krone (Spelle), das Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum (EEZ/Aurich) und das Volkswagen-Werk (Emden) mit einem gemeinsamem Programm besichtigt werden können. Details dazu kann man unter www.hightech-route.de finden.

„Ganz klares Ziel ist, die Hochtechnologie der Region Emsland touristisch sichtbar zu machen“, erklärt dazu Kai Nehe, Geschäftsführer der Papenburg Marketing und Betreiber des Besucherzentrums der Meyer Werft, die Konzeptidee hinter der neuen Hightech-Route. „Denn Industrie-Tourismus ist ein Erfolgsmodell.“ Für diese Behauptung verweist er auf 250 000 Gäste, die allein die Meyer Werft pro Jahr begrüßt – je zur Hälfte als Einzel- und Gruppenreisende.

Pünktlich zur ITB, der weltgrößten Tourismusmesse, soll die „gemeinsame Vermarktung der vier einzigartigen Industriestandorte im Nordwesten Deutschlands“ starten. Der Ablauf ist so geplant: Für technikbegeisterte Touristen und Gruppenreisende würden zum Start der „Hightech-Route“ individuelle Angebote präsentiert. Später soll es auch Pauschalpakete geben.

Eine wichtige Zielgruppe bei den Betriebsbesichtigungen sollen den Angaben zufolge Schüler und Studenten sein. Nach dem erfolgreichen Vermarktungsstart soll es deshalb bald auch „maßgeschneiderte pädagogische Programme“ geben.

Schon immer zeigte der Nordwesten auf der ITB Flagge – meist mit der Nordsee und den Inseln. Seit langem versuchen Strategen, aber auch das Hinterland stärker ins Geschäft zu bringen. Auch der Ems-Raum gehört zu.

Die Rahmenbedingungen für neue Trends sind gut, wie sich in Berlin zeigt: Deutschlands Reiseindustrie ist nach der Delle 2016 zurück auf Rekordkurs. Die Branche erzielte im vergangenen Jahr ein unerwartet starkes Umsatzplus und ist mit hohem Tempo ins wichtige Sommergeschäft 2018 gestartet. „Die bisher eingegangenen Reisebuchungen stimmen zuversichtlich, dass die Urlaubsnachfrage 2018 besonders hoch sein wird und wir mit einem weiteren Umsatzwachstum für das gesamte Touristikjahr rechnen können“, sagte Norbert Fiebig, Präsident des Branchenverbandes DRV.

Die Buchungsumsätze für die schönsten Wochen des Jahres im Sommer lagen nach Berechnungen der GfK-Konsumforscher bis Ende Januar zusammengerechnet um satte 18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Im gesamten Reisejahr rechnet Fiebig mit einem Umsatzplus der Veranstalter im mittleren einstelligen Bereich. „Im Moment läuft es richtig gut“, sagte der DRV-Präsident.

Schon für 2017 gilt: „Es war ein extrem erfolgreiches Jahr“, wie Fiebig zur Reisemesse ITB in Berlin sagt. Die Messe dauert von Mittwoch bis Sonntag.