Parken: Deutsche altmodisch

Berlin Weil in der Krise Individualverkehr an Bedeutung gewinnt, rückt die Vision autofreier Städte aus Sicht des Park-App-Anbieters Park Now in weite Ferne. „Autos werden nicht von heute auf morgen verschwinden“, sagte Geschäftsführer Marko Hrankovic der Nachrichtenagentur dpa. Apps wie Park Now, das als Marke zur Free-Now-Familie von Daimler und BMW gehört, setzen deshalb auf eine Digitalisierung des Parkprozesses. Ihnen zufolge hat die Parkplatzsuche einen hohen Anteil am Stadtverkehr.

Mehrere Dienstleister sind mit Apps am Markt. Jedoch: „In Deutschland sehen wir bei den digitalen Zahlungsmethoden eine langsamere Entwicklung“, sagte Park-Now-Geschäftsführer Hrankovic. In Großbritannien oder den Niederlanden würden bereits 70 bis 80 Prozent des Parkens digital abgewickelt. „Dort werden eher Parkuhren abgebaut, weil niemand mehr auf die Idee kommt, dort Geld einzuwerfen.“ Davon sei man in Deutschland weit entfernt.