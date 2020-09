Schweinepest: Bauern in großer Sorge

Berlin /Peking /Lorup Der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland schlägt den Landwirten immer härter aufs Geschäft und aufs Gemüt. Nach Südkorea verhängte am Samstag China als größter Abnehmer für deutsches Schweinefleisch außerhalb der EU einen Stopp für Einfuhren aus der Bundesrepublik. Das Bundeslandwirtschaftsministerium kündigte an, sich bei der Regierung in Peking weiterhin für Handelsmöglichkeiten einzusetzen.

Allerdings wächst in der Politik und in der Schweinebranche auch die Kritik an Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), weil nicht rechtzeitig ein Regionalisierungsabkommen mit China auf den Weg gebracht wurde. Dies zielt darauf, Einfuhrstopps für Lieferungen aus Deutschland wegen der Schweinepest nur auf Betriebe aus betroffenen deutschen Regionen zu beschränken – und nicht aus ganz Deutschland.

Verärgerung im Emsland

„Das Regionalisierungsabkommen hätte von der Landwirtschaftsministerin längst abgeschlossen sein können und müssen“, sagte etwa Bernd Terhalle, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Hümmling aus dem emsländischen Lorup, unserer Redaktion. „Jetzt haben die Schweinemäster die wirtschaftlichen Folgen zu tragen.“

Der FDP-Agrarpolitiker Karlheinz Busen nannte das Importverbot „eine riesige Katastrophe für die deutsche Landwirtschaft“. Verhandlungen mit China hätten längst auf höchster Regierungsebene stattfinden müssen.

Die Reaktion Chinas war bereits befürchtet worden. Das Einfuhrverbot gilt laut chinesischer Zollverwaltung seit Samstag. Alle Lieferungen von Fleisch und Produkten von Schweinen oder Wildschweinen, die nun noch verschifft werden, sollen zerstört oder zurückgeschickt werden. Alle vorher abgesandten Lieferungen sollen verschärft untersucht werden, bevor sie freigegeben werden, heißt es in der Mitteilung. Das Verbot kam zwei Tage nachdem die für Schweine tödliche, aber für Menschen ungefährliche Tierseuche erstmals bei einem toten Wildschwein in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen nachgewiesen worden war.

Wichtiges Exportland

China ist der größte Konsument von Schweinefleisch weltweit. Da es seit Ende 2018 selbst gegen einen massiven Ausbruch der Schweinepest kämpft, hat das Land strenge Maßnahmen ergriffen. Aus Sicht der deutschen Ernährungsbranche gingen zuletzt rund 17 Prozent der Schweinefleisch-Exporte nach China, wie das Bundesagrarministerium erläuterte.