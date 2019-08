Pfand-Pflicht für Batterien?

Berlin Alte Batterien, die im Hausmüll oder Gelben Sack landen, führen nach Darstellung der Entsorgungsbranche immer öfter zu Bränden mit hohem Sachschaden. „Es vergeht keine Woche, in der es nicht irgendwo in Deutschland in Entsorgungsfahrzeugen, Betriebshöfen oder Sortieranlagen brennt, weil Lithium-Batterien nicht richtig entsorgt wurden“, erklärte der Chef des Fachverbandes BDE, Peter Kurth. Er forderte eine Pfandpflicht für Batterien.