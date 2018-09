Register für Verpackungen

Berlin Ein neues Register für alle Hersteller und Vertreiber von Verpackungen soll das deutsche Recycling-System stärken. Das Register sei online und werde bald auch öffentlich einsehbar, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin. Wer Verpackungen herstellt oder in den Verkehr bringt, muss sich bis zu Ende des Jahres eintragen und Gebühren an eines der Dualen Systeme zahlen, die das Recycling organisieren. Eine solche Pflicht gab es auch bisher – mangelnde Transparenz führte aber dazu, dass oft keine Gebühr gezahlt wurde.