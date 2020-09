Rocket Internet muss Angebot nicht nachbessern

Berlin Beim geplanten Rückzug von der Börse muss der Start-up-Investor Rocket Internet das Angebot für seine Aktionäre nicht nachbessern. Den angekündigten Kaufpreis von 18,57 Euro pro Aktie habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nicht beanstandet, hieß es am Mittwoch in Berlin in einer Pflichtmitteilung von Rocket Internet.

Rocket hatte am 1. September dieses Jahres angekündigt, den Aktionären ihre Papiere zu je 18,57 Euro abkaufen zu wollen. Dem liege der volumengewichtete Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate zugrunde.