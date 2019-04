Rohöl-Leitung zu – keine Engpässe

Berlin Die Verbraucher in Deutschland haben durch die Unterbrechung der Öllieferungen aus Russland keine Engpässe zu befürchten. Die Versorgung mit Benzin, Diesel und Heizöl sei gesichert, erklärten Mineralölwirtschaft, Raffineriebetreiber und das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag. Es gebe ausreichend Reserven in den Öl- und Raffinerielagern. Polen hatte die Pipeline „Druschba“ („Freundschaft“) am Mittwochabend geschlossen, weil das Rohöl zu viele Chloride enthielt, die in den Raffinerien Schaden anrichten. Die Chloride werden bei der Förderung des Rohöls benötigt, anschließend aber wieder entfernt.