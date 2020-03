Gemüsebranche: Arbeitslose und Asylbewerber als Erntehelfer?

Berlin /Sandhatten Gibt es in diesem Jahr keinen Spargel aus Deutschland? Sorgt die Corona-Epidemie dafür, dass die Bauern hierzulande massive Ernte-Ausfälle haben werden? Die Landwirte schlagen Alarm, haben Angst um ihre Existenz. Schließlich drohen knapp 300 000 Saisonarbeiter aus Osteuropa auszufallen, können womöglich nicht einreisen. Dies betrifft vor allem Helfer aus Rumänien und Polen, die wegen Ein- und Ausreisesperren auf dem Landweg kaum nach Deutschland kommen können.

Der Deutsche Bauernverband warnt bereits vor den Folgen. „Wir sind in vielen Bereichen auf die Unterstützung von Saisonarbeitskräften angewiesen. Das hat für uns höchste Priorität“, erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied gegenüber unserer Berliner Redaktion. „Das beginnt beispielsweise beim Auspflanzen von Gemüse, geht über die Pflege unserer Kulturpflanzen und endet bei deren Ernte“, sagte er. Auch in den Ställen, etwa beim Melken, würden die Helfer benötigt.

„Wir brauchen kurzfristig praktikable Lösungen vor allem für die Sonderkulturen“, sagt Rukwied und fordert die Bundesregierung zum Handeln auf. Betroffen seien vor allem Spargel, Rhabarber und Erdbeeren. Pflanzen seien bereits bestellt, etwa Salat, Kohl oder Brokkoli. Diese müssten jetzt dringend raus und gepflanzt werden. „Dafür brauchen wir dringend unsere Saisonarbeitskräfte“, so Rukwied.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagt schnelle Hilfe zu und will gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kurzfristig eine Lösung erreichen. „Verpasste Ernten können wir nicht nachholen. Und was erst gar nicht in die Erde kommt, können wir nicht ernten. Die Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung hat höchste Priorität“, erklärte Klöckner.

Bisher können Saisonarbeiter 70 Tage sozialversicherungsfrei beschäftigt werden. Dieser Zeitraum soll nach Klöckners Plänen auf die Krise befristet ausgeweitet werden. Auch weitere Flexibilisierungen der Arbeitszeitregelungen sollen geprüft werden, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. „Möglichkeiten sind eine vorübergehende Aussetzung der Zehn-Stunden-Begrenzung der Tagesarbeitszeit sowie der Begrenzung der Wochenarbeitszeit, ohne dass hierfür im Einzelfall eine Ausnahme beantragt werden muss“, sagte Klöckner.

Sie will Saisonarbeiter zudem nach Deutschland einfliegen lassen. Aus EU-Staaten ohne gemeinsame Grenze zu Deutschland – etwa Rumänien – wollten viele kommen, würden aber am Transit durch Österreich und Ungarn gehindert.

Die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer hat ihren Sitz in Sandhatten/Landkreis Oldenburg. Geschäftsführer Fred Eickhorst spricht für bundesweit 1300 Betriebe, die Spargel und Beeren anbauen. Einen Einsatz von Arbeitslosen oder Studenten in der Ernte hält er allenfalls theoretisch für möglich. „Das ist unrealistisch.“

Die Spargelernte sei eine körperlich anstrengende Tätigkeit. Er setzt auf die geschulten Mitarbeiter aus Rumänien. Dass sie zurzeit nicht einreisen können, sei verheerend für die gesamte Gemüsebranche, aber auch für die Fleisch- und lebensmittelverarbeitende Industrie. Die rumänischen Arbeiter „sind zuverlässig und geschult“.