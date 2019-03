Scheuer will zehn Millionen E-Autos

Berlin Zehn Millionen Elektro-Pkw bis 2030 – diese Anzahl ist aus Sicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nötig, um Klimaschutzziele zu erreichen. Daneben brauche es 500 000 Elektro-Nutzfahrzeuge und 300 000 Ladepunkte, sagte Scheuer am Dienstag auf Anfrage. „Das ist eine gewaltige Herausforderung für Politik und Industrie – aber machbar. Deutschland kann saubere Autos und saubere Luft.“ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Donnerstag bei einem Spitzentreffen unter anderem mit Scheuer über Klimaschutz im Verkehr beraten.