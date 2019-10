Scheuer fordert Verbesserung bei Bahn

Berlin In einem Brief an den Bahnchef hat der Bundesverkehrsminister einem Bericht zufolge konkrete Verbesserungen im Zugverkehr gefordert. Darin verlangt Minister Andreas Scheuer (CSU) von Bahnchef Richard Lutz unter anderem, dass der bundeseigene Konzern Probleme wie Zugverspätungen und -ausfälle sowie Personalmangel löse, heißt es in dem Bericht der „Bild am Sonntag“. Bis zum 14. November solle Lutz konkrete Konzepte vorlegen.

In dem Schreiben spricht Scheuer laut dem Bericht vier Bereiche an, die rasch verbessert werden sollen. Dazu zählten der Regionalverkehr und die Instandhaltung der Infrastruktur. Im Schienengüterverkehr fehle es an gutem Fahrzeugmaterial, Personal und einer effizienten Produktionsstruktur. Außerdem soll die Unternehmensführung effizienter werden.