Schiffbau: Krisengipfel gefordert

Berlin Die IG Metall Küste und der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) fordern von der Bundesregierung einen Krisengipfel für den Marineschiffbau. An dem Treffen sollten Bund, Länder, Unternehmen sowie die Gewerkschaft und der Verband selbst teilnehmen. Dies verlangen IG Metall und VSM in einem Brief an Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der unserem Berliner Büro vorliegt.

Hintergrund ist die Vergabe des Auftrages für das neue Mehrzweckkampfschiff MKS 180 in Höhe von 5,3 Milliarden Euro an Unternehmen in den Niederlanden. Beraten werden solle bei dem Gipfel eine Neustrukturierung und Stärkung des Marineschiffbaus. Es gelte, die 15 000 Arbeitsplätze bei Werften und Zulieferern zu sichern, heißt es.

Die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hatten zuvor ebenfalls einen Brief mit der Forderung der Stärkung des Marineschiffbaus an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben.