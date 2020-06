„Schmerzhafter Weg für Lufthansa“

Oldenburg

Legendäres Bordell In Oldenburg Geschlossen Im „Goldenen Anker“ geht das (Rot-)Licht aus

Seit 1958 gab es den „Goldenen Anker“ in Oldenburg. Nun schließt er endgültig. Fast jeder kennt den berühmten goldenen Anker, der an der Fassade am Stau hängt. Für ihn hat Wirtin Sylvia Stanek eine Idee.