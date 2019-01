Schweinehaltung bald Fall für Verfassungsgericht?

Berlin Das Land Berlin hält die Mindestflächen bei der bundesweiten Schweinehaltung für verfassungswidrig und ruft das Bundesverfassungsgericht an. In den nächsten Tagen wird in Karlsruhe ein Normenkontrollantrag eingereicht, teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Mittwoch mit.

Senator Dirk Behrendt (Grüne) sagte, gerade Berlin als Verbraucherstadt habe ein großes Interesse an einer rechtlich einwandfreien Tierhaltung. „Das massenhafte Einpferchen von Schweinen auf minimalstem Raum wird diesen Anforderungen jedoch nicht gerecht.“ Berlin ist laut Verwaltung bislang das einzige Land, das diesen Weg geht.

In Berlin selbst werden laut Senatsverwaltung rund 1000 Schweine gehalten. Vom Deutschen Bauernverband kam prompt ein ironisch gemeinter Kommentar. Generalsekretär Bernhard Krüsken meinte: „Berlin – mit der Kernkompetenz in Sachen Schweinehaltung – geht die ureigenen Probleme der Stadt an und bringt einen Normenkontrollantrag zur Schweinehaltung auf den Weg.“