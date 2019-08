Alexa-Mitschnitte im Homeoffice ausgewertet

Berlin /Seattle Laut „Welt am Sonntag“ sollen befristete Angestellte Nutzerdaten aus Amazons Sprachassistenz-Dienst Alexa teils von zu Hause aus Daten auswerten. „Dabei gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien, an die sich jeder Mitarbeiter halten muss“, heißt es in einer Stellungnahme des Konzerns. Insbesondere die Arbeit an öffentlichen Orten sei untersagt. In Polen bewarb ein Zeitarbeits-Dienstleister die Jobs zur Auswertung von Alexa-Aufnahmen in inzwischen gelöschten Anzeigen der Zeitung zufolge als „Telearbeit im ganzen Land“. Alexa-Nutzer können ab sofort die Auswertung von Mitschnitten verhindern, in der App findet sich nun ein entsprechender Schalter.