So viele Braustätten wie nie zuvor

Berlin Der „Craft-Beer“-Trend mit kreativen neuen Bieren lässt die Zahl der Brauereien in Deutschland weiter steigen. Im vergangenen Jahr kamen 82 Betriebe hinzu, so viele wie in den acht Jahren zuvor insgesamt. Damit gibt es nach Angaben des Deutschen Brauer-Bunds nun 1492 Braustätten, so viele wie nie seit der Wiedervereinigung. „Der Biermarkt in Deutschland wird trotz einer Konsolidierung immer vielfältiger“, teilte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele mit. Hintergrund ist der Trend zu kleineren Spezialitätenbrauereien, die unter anderem aromatisiertes „Craft Beer“ anbieten.